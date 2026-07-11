New York Little Italy e la mappa della discordia | se per raccontare il presente la metropoli cancella il passato
A New York, le mappe dei quartieri sono strumenti di orientamento che riflettono anche rappresentazioni storiche e culturali. La scelta di quali aree includere o escludere, come ad esempio Little Italy, influisce sull’immagine della città trasmessa a residenti e visitatori. La rappresentazione di alcuni quartieri può cancellare o minimizzare le tracce di comunità storiche, influenzando la percezione del passato urbano.
Le mappe servono a orientarsi, ma raccontano anche una storia. Decidere quali quartieri inserire, quali comunità rappresentare e quali nomi valorizzare significa inevitabilmente scegliere quale immagine della città consegnare ai cittadini e al mondo. È per questo che la pubblicazione della nuova mappa ufficiale delle New York City Immigrant Enclaves da parte dell’ Office of Immigrant Affairs dell’amministrazione comunale ha innescato una polemica destinata a superare rapidamente i confini di Manhattan. Tra le trenta enclave etniche indicate figurano Chinatown, Koreatown, Little Bangladesh, Little Yemen, Little Guyana, Little Senegal, Little Ukraine e numerosi altri quartieri simbolo delle migrazioni contemporanee. 🔗 Leggi su It.insideover.com
The Real Little Italy Before It Became a Tourist Trap
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