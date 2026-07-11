Netflix verso l’acquisizione di Letterboxd Il successo della piattaforma per cinefili e gli accordi in atto

Netflix sta valutando l'acquisto di Letterboxd, piattaforma social dedicata alle recensioni e al monitoraggio dei film. Sarebbero in corso colloqui preliminari con altri grandi nomi del settore, tra cui Sony Pictures e Paramount. La società interessata a questa acquisizione sta considerando le opportunità offerte dall'app, molto apprezzata dagli utenti cinefili. Non sono stati ancora definiti accordi ufficiali o dettagli finanziari.

Netflix, Sony Pictures Entertainment e Paramount sarebbero tra i soggetti che hanno avviato colloqui preliminari per una possibile acquisizione di Letterboxd, la piattaforma social dedicata alle recensioni e al tracciamento dei film. La notizia, riportata da Puck e al momento non confermata ufficialmente, si inserisce in un processo di vendita che la società avrebbe avviato negli ultimi mesi. Letterboxd. Fondata nel 2011 e con sede ad Auckland, Letterboxd è controllata per il 60% dalla holding canadese Tiny, che ha acquisito la quota nel 2023 con una valutazione compresa tra i 50 e i 60 milioni di dollari. Il restante 40% è detenuto dai cofondatori Matthew Buchanan e Karl von Randow. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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