Chi compra Letterboxd? Netflix Sony e Paramount in corsa per l’acquisizione

Netflix, Sony e Paramount stanno partecipando a un'asta per l'acquisto di Letterboxd, il social network dedicato agli appassionati di cinema. La piattaforma, molto popolare tra gli utenti che condividono recensioni e liste di film, è al centro di questa competizione tra grandi aziende dell'intrattenimento. La trattativa riguarda l'acquisizione di una società che ha raggiunto un ruolo di rilievo nel mondo delle piattaforme di streaming e delle community online dedicate al cinema.

Il mondo del cinema e delle piattaforme streaming potrebbe essere alla vigilia di una clamorosa rivoluzione. Letterboxd, il social network di riferimento per i cinefili di tutto il mondo, è ufficialmente al centro di una vera e propria asta tra i colossi dell’intrattenimento. Secondo quanto rivelato da un recente report esclusivo di Puck, la piattaforma avrebbe avviato colloqui esplorativi di vendita con giganti del calibro di Netflix, Sony Pictures Entertainment e ParamountSkydance. Ma cosa c’è dietro questa mossa e perché tutti vogliono mettere le mani sul diario digitale dei film più famoso del web? I dettagli dell’acquisizione: cifre e acquirenti interessati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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