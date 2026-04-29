Negli ultimi tempi si parla di una piattaforma audiovisiva gratuita che permette di accedere a contenuti di film classici e d’autore senza bisogno di registrarsi. La piattaforma è stata descritta come molto apprezzata dai cinefili, grazie alla possibilità di navigare liberamente tra i suoi titoli. La notizia circola prevalentemente sui media digitali, che evidenziano la semplicità di utilizzo e la vasta gamma di film disponibili.

Jandelli* È da un po’ di tempo che, in particolare sui media digitali, si parla di una nuova piattaforma audiovisiva gratuita che permette di utilizzare liberamente i suoi contenuti, perfino senza registrarsi. In realtà WikiFlix, il servizio streaming di Wikimedia, è nato nel febbraio 2024. Sul sito sono disponibili sia film classici che nuovi. Il portale, liberamente accessibile all’indirizzo wikiflix.toolforge.org, è un aggregatore di film già presenti in rete su Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube, cioè le principali piattaforme di audiovisivi: si tratta di pellicole diventate di pubblico dominio per il tempo trascorso dalla loro distribuzione oppure perché non sono mai state protette da copyright.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gratis, classica, d’autore. La libera piattaforma che fa impazzire i cinefili

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