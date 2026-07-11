Nella valle dei Mocheni, tra masi, prati e sentieri, si può vivere l’incanto del silenzio. La regione viene descritta come un luogo lontano dal turismo di massa, ideale per chi cerca tranquillità e natura. La serie di Repubblica dedicata alle mete meno battute invita a scoprire questa valle, dove il paesaggio è caratterizzato da case tradizionali e percorsi immersi nel verde. Il racconto sottolinea l’atmosfera di pace che si respira in questa zona.

Seconda puntata della serie dedicata alle mete lontane dal turismo di massa, raccontate dalle firme di Repubblica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Nella valle dei Mocheni: “Masi, prati e sentieri, è l’incanto del silenzio”

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