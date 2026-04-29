Nella Valle dell’Orfento, le frane hanno provocato la chiusura dei sentieri delle Scalelle a Caramanico Terme, creando preoccupazioni per l'isolamento della zona. La situazione mette in discussione l'accesso ai percorsi escursionistici e potrebbe influire sulle attività turistiche che si preparano all’arrivo della stagione estiva. La criticità delle frane rende difficile la circolazione e solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree interessate.

? Cosa sapere Frane in Valle dell'Orfento bloccano i sentieri delle Scalelle a Caramanico Terme.. Il rischio isolamento minaccia l'economia locale prima dell'inizio della stagione estiva.. Gianni Chiacchia, capogruppo provinciale del Partito Democratico, chiede interventi immediati per la valle dell’Orfento a Caramanico Terme, dove i movimenti franosi causati dal maltempo hanno bloccato sentieri fondamentali prima dell’estate. Il territorio di Caramanico Terme vive un momento di estrema fragilità. Dopo il colpo subito dalla chiusura dell’impianto termale, che ha già scosso l’intero sistema economico e turistico della zona, ora la minaccia arriva dalla natura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle dell’Orfento in pericolo: allarme frane e sentieri chiusi

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