L’evento si è imposto come un laboratorio culturale a cielo aperto che trasforma l’area archeologica di Agrigento in uno spazio ibrido di incontro tra musica, performance e paesaggio. Lontano dalle formule standard e dalle lineup prevedibili, continua a costruire un’esperienza fondata sulla scoperta, sul dialogo e sul legame con il territorio. Ne abbiamo parlato con il fondatore Fausto Savatteri C’è un momento al tramonto in cui il tufo calcareo della Valle dei Templi si fonde con il paesaggio; come in un rito collettivo la folla danza al ritmo di esibizioni live insolite per un sito archeologico che ha visto scorrere 2600 anni di storia. In dieci anni, per quattro giorni consecutivi, FestiValle è riuscito a costruire proprio questo: un festival che non usa i luoghi come sfondo scenografico, ma li trasforma in parte integrante dell’esperienza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Contaminazioni riuscite: i dieci anni del FestiValle nella Valle dei Templi

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