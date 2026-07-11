a4 chiuso per una notte il tratto tra dalmine e bergamo verso brescia

La tratta dell'autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia, sarà chiusa per una notte, dalle 22 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 luglio. La chiusura è necessaria per permettere lavori di posa cavi. Durante questo intervallo, il traffico in quella direzione sarà deviato su percorsi alternativi. La chiusura riguarda esclusivamente il tratto tra Dalmine e Bergamo e si svolge durante le ore notturne.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia. La stazione di Dalmine sarà inoltre chiusa in entrata in entrambe le direzioni.Per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS470 Dir e la SS671, per poi rientrare in A4 a Bergamo in direzione Brescia.Per chi deve invece entrare in autostrada a Dalmine, i percorsi alternativi sono Bergamo in direzione Brescia e Capriate in direzione Milano.... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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