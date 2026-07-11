Un uomo senza fissa dimora è stato fermato dai carabinieri in un parco pubblico, dove si aggirava con un’ascia lunga 38 centimetri. La presenza dell’uomo ha causato panico tra le famiglie presenti, che cercavano di trascorrere un momento di relax. I militari hanno denunciato l’uomo e hanno attivato i servizi sociali del Comune per fornirgli assistenza.

CASTEGGIO (Pavia) Con un’ascia di 38 centimetri si aggirava in un parco pubblico, tra le famiglie a caccia di un po’ di fresco seminando il panico. I carabinieri di Casteggio hanno fermato e denunciato un uomo e contestualmente hanno attivato i servizi sociali comunali per assisterlo nel suo stato di grave disagio. In pochi minuti giovedì un pomeriggio tranquillo si è trasformato in momento di forte apprensione e allarme generale che solo il tempestivo intervento dei militari ha evitato potesse degenerare. L’allarme è scattato in via Coralli, nei pressi di un parco pubblico comunale. A far muovere rapidamente le pattuglie dei carabinieri è stata la segnalazione di un privato cittadino, insospettito e spaventato dalla presenza di un uomo armato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel parco con un’ascia. Panico tra le famiglie. Fermato un senzatetto

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