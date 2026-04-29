Nuova lite fra famiglie rom a Santa Rita | panico tra la gente al parco giochi

Oggi pomeriggio a Santa Rita, nel quartiere di Lanciano, si è verificata un’altra lite tra famiglie rom nel parco giochi del quartiere, causando panico tra i presenti. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia per gestire la situazione e riportare la calma. La zona è già stata protagonista di episodi simili nei mesi scorsi.