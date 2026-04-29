Nuova lite fra famiglie rom a Santa Rita | panico tra la gente al parco giochi
Oggi pomeriggio a Santa Rita, nel quartiere di Lanciano, si è verificata un’altra lite tra famiglie rom nel parco giochi del quartiere, causando panico tra i presenti. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia per gestire la situazione e riportare la calma. La zona è già stata protagonista di episodi simili nei mesi scorsi.
Pomeriggio di tensione oggi, 29 aprile 2026, a Santa Rita, il popoloso quartiere di Lanciano finito alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi. Dopo gli episodi dello scorso novembre, due famiglie rom rivali sono tornate a fronteggiarsi in strada.È successo intorno alle 18 in via De Riseis, non.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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