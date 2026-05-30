Un uomo di 49 anni, senza fissa dimora, è deceduto dopo essere stato colpito alla testa e al tronco da un 43enne in un parco di Genova. Dopo l'aggressione, il responsabile ha trascinato il corpo fino alla strada. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Valletta Di Negro durante il giorno. Il 43enne è stato fermato dalla polizia e portato in caserma. La vittima è deceduta sul posto.

Omicidio in pieno giorno a Genova, all’interno di Valletta Di Negro: un uomo senza fissa dimora di 49 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa e al tronco da un 43enne, che lo ha poi trascinato esanime fino alla strada. A vedere la scena è stata una ragazza che ha avvertito il 112. Sul posto i carabinieri del Radiomobile che hanno bloccato il presunto autore, risultato essere originario del Senegal, e lo hanno portato in stato di fermo in caserma. Operazione alto impatto, 1.335 arresti e oltre 430 kg di droga sequestrati in tutta Italia Sub morti alle Maldive, da Mattarella onorificenza a sommozzatori finlandesi. A Genova i funerali di Montefalcone e Sommacal New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genova, uccide un senzatetto in un parco e lo trascina in strada: fermato un 43enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orrore a La Spezia: uccide un gatto e lo cucina nel parco. Fermato un nigerianoUn episodio di violenza ha scosso la comunità di Sarzana, in provincia di La Spezia, dove un uomo di origini nigeriane è stato fermato dalle forze...

Sarzana, uccide un gatto e lo cucina nel parco pubblico: denunciato nigerianoIn un parco pubblico nel quartiere di Crociata a Sarzana, un uomo di nazionalità nigeriana è stato denunciato dopo aver ucciso un gatto e averlo...