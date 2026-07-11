Milano HC continua a prendere forma e lo fa aggiungendo un nome che, in città, porta con sé una storia particolare. Chad Pietroniro è il quinto difensore annunciato dal club dopo Alex Grant, Tory Dello, Scott Valentine e Wyatte Wylie. Un rinforzo importante per coach Dave Shedden, ma anche un autentico ritorno alle radici per una famiglia da sempre legata all’hockey e ai colori rossoblù. Nato a Montréal l’8 luglio 1996, 180 centimetri per 86 chilogrammi, stecca destra, Pietroniro arriva alla sua prima esperienza in ICE Hockey League nel pieno della maturità agonistica. In Alps Hockey League ha raccolto 68 gol, 70 assist e un plusminus di +37 in 207 partite con Asiago, Merano e Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Nel nome del padre. Una stecca per Chad. Trent’anni dopo a Milano c’è un nuovo Pietroniro

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Si parla di: Nel nome del padre. Una stecca per Chad. Trent’anni dopo a Milano c’è un nuovo Pietroniro.

In the name of the father. A cue for Chad. Thirty years later, there's a new Pietroniro in Milan.Coach Shedden, son of the former Saima player, has signed a fifth defender. His father, Marco, had attempted to launch an Academy project in the city. sport.quotidiano.net

Nel nome del padre. Una stecca per Chad. Trent’anni dopo a Milano c’è un nuovo PietroniroArriva il quinto difensore in rosa per coach Shedden, figlio dell’ex Saima. Papà Marco aveva provato ad avviare un progetto per un’Academy in città. sport.quotidiano.net