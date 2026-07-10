Milano HC colpo Chad Pietroniro | il rossoblù nel destino

Il Milano HC ha annunciato l’ingaggio del difensore italo-canadese Chad Pietroniro, nato a Montréal l’8 luglio 1996. Il giocatore, con un’esperienza tra Nord America ed Europa, farà il suo esordio in ICE Hockey League.

Milano, 10 luglio 2026 – Il Milano HC piazza un nuovo colpo per il reparto arretrato e annuncia l’ingaggio di Chad Pietroniro. Il difensore italo-canadese, nato a Montréal l’8 luglio 1996, farà il suo esordio in ICE Hockey League nel pieno della maturità agonistica, dopo una lunga esperienza maturata tra Nord America ed Europa. Pietroniro, 180 centimetri per 86 chilogrammi, stecca destra, arriva a Milano dopo aver totalizzato 68 gol, 70 assist e un plusminus di +37 in 207 partite disputate in Alps Hockey League con Asiago, Merano e Cortina. Un giocatore duttile, capace di ricoprire diversi ruoli e individuato da coach Dave Shedden come rinforzo per la difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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