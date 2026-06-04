Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro un ex collaboratore di un ex premier, coinvolto in un'inchiesta sulle presunte figure occulte dietro le stragi di mafia del 1993-94. La decisione segna la fine delle indagini per questa persona, che era stata coinvolta nel procedimento. La stessa ha espresso soddisfazione, mentre un'altra figura legata alla famiglia ha commentato con rabbia, definendo ingiustizia trentennale.

Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti dell'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, nell'inchiesta della Procura di Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993-94. La gip di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione di uno dei fondatori di Forza Italia assistito dall'avvocato Francesco Centonze rilevando l'assenza di "elementi concreti" sui "contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri". Il decreto di archiviazione risale a oltre 5 mesi fa. "È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. È la sesta volta che viene archiviata, come sempre su richiesta stessa dei Pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marina Berlusconi dopo l'archiviazione del padre è una furia: “Trent'anni di fango, ingiustizia indelebile”

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