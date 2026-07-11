Oltre un milione di donne sono fuori dai percorsi di studio, formazione e lavoro in Italia, secondo il nuovo Rapporto Dedalo. Il fenomeno dei Neet riguarda in modo particolare il settore femminile, evidenziando una presenza significativa di donne che non partecipano né all’istruzione né al mercato del lavoro. La cifra si inserisce in un quadro più ampio di esclusione sociale, con un focus crescente sulla situazione delle giovani donne.

Roma, 11 luglio 2026 – Il fenomeno dei Neet in Italia ha sempre avuto una dimensione sociale rilevante, ma il nuovo Rapporto Dedalo ne mette in luce con forza il volto più esposto: quello femminile. Oltre un milione di giovani donne, 1.106.000, si trova fuori dai percorsi di studio, formazione e lavoro. Sono il 59% del totale dei Neet tra i 15 e i 34 anni. Un dato che non descrive soltanto una condizione statistica, ma una perdita di capitale umano, autonomia economica, futuro professionale e partecipazione sociale. La seconda edizione del Rapporto Dedalo – Laboratorio permanente sul fenomeno Neet, promosso da Fondazione Gi Group in partnership con l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, con ZeroNeet di Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo, propone una lettura di genere del fenomeno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Neet, il volto femminile dell’esclusione: oltre un milione di donne fuori dai percorsi di studio, formazione e lavoro

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