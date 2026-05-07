Il numero di giovani che non lavorano né studiano è in calo, ma tra le donne over 30 si registra ancora una significativa presenza di inattive legata principalmente alla gestione della famiglia. Secondo i dati più recenti, circa una donna su tre di questa fascia di età è fuori dal mercato del lavoro. La situazione evidenzia differenze legate a fattori di genere, zona geografica e livello di istruzione.

Roma, 7 maggio 2026 – Il numero dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione continua a diminuire, ma dentro il miglioramento resta una frattura strutturale: di genere, di territorio e di istruzione. Nel terzo trimestre del 2025 i Neet tra i 15 e i 34 anni sono scesi a 1 milione e 820mila, circa 313mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Il tasso complessivo è passato dal 17,8% al 15,1%, confermando la tendenza discendente già osservata nel corso dell’anno. Il dato emerge dall’aggiornamento trimestrale di “Dedalo – Laboratorio permanente sul fenomeno Neet” di Fondazione Gi Group, osservatorio...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Neet in calo tra i giovani, ma dopo i 30 anni sulle donne ‘pesa’ la cura della famiglia: una su 3 è fuori dal lavoro

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