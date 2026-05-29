UK allarme NEET | 1,2 milioni di giovani fermi tra studio e lavoro
In Regno Unito, 1,2 milioni di giovani tra i 16 e i 24 anni sono inattivi, né studiano né lavorano. I sussidi economici non hanno portato a un aumento dell’occupazione. Molti di loro soffrono di disagio psicologico, che contribuisce alla loro paralisi. La situazione riguarda principalmente le aree più colpite dalla disoccupazione giovanile. Non ci sono dati che indicano un miglioramento imminente della condizione.
? Domande chiave Perché i sussidi economici non riescono a creare occupazione reale?. Come influisce il disagio psicologico sulla paralisi di questi giovani?. Chi deve rispondere al fallimento delle politiche di formazione britanniche?. Quali sono le conseguenze sociali del ritiro di un milione di persone?.? In Breve Il 13,5% della fascia 16-24 anni risulta coinvolto nel fenomeno NEET.. Antonello Guerrera critica l'inefficacia dei sussidi nel generare occupazione reale.. L'assenza di investimenti sulla formazione professionale alimenta lo stallo generazionale.. Il disagio psicologico impedisce la reintegrazione nel tessuto produttivo britannico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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