UK allarme NEET | 1,2 milioni di giovani fermi tra studio e lavoro

Notizia in breve

In Regno Unito, 1,2 milioni di giovani tra i 16 e i 24 anni sono inattivi, né studiano né lavorano. I sussidi economici non hanno portato a un aumento dell’occupazione. Molti di loro soffrono di disagio psicologico, che contribuisce alla loro paralisi. La situazione riguarda principalmente le aree più colpite dalla disoccupazione giovanile. Non ci sono dati che indicano un miglioramento imminente della condizione.