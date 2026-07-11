Bam Adebayo e Tyler Herro sono stati coinvolti in una rissa in un hotel di Las Vegas, dove il primo ha colpito il secondo con un pugno. La lite tra i due ex compagni di squadra è avvenuta in circostanze non specificate. Entrambi i giocatori sono membri di una squadra di basket e avevano condiviso il passato in NBA. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi della colluttazione.

Bam Adebayo e Tyler Herro fanno a botte in un hotel di Las Vegas. Da non credersi, eppure è tutto vero. Il lungo dei Miami Heat, Mr 83 punti, secondo le ricostruzioni dei media statunitensi, nel Nevada, dov’è in corso di svolgimento la Summer League, avrebbe dato un cazzotto in faccia all’ex compagno di squadra, con cui per sette stagioni ha condiviso il parquet, risentito per le recenti critiche espresse sui social media. L’estate Nba da fuochi d’artificio di mercato, grazie agli scambi che hanno portato Giannis Antetokoumpo proprio a Miami, Jaylen Brown a Philadelphia e Kawhi Leonard a Toronto, più la suspense su dove si trasferirà LeBron James, ancora non si sa, si arricchisce di ulteriori colpi di scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nba, rissa furibonda tra ex compagni: Adebayo colpisce Herro con un cazzotto. I retroscena

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