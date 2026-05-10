Furibonda rissa tra Pradaval e Porta Nuova | fermati e portati in caserma

Nella serata di sabato, nel centro di Verona, si è verificata una violenta rissa tra alcuni giovani. Quattro di loro sono stati fermati dai carabinieri e portati in caserma per essere ascoltati. L’episodio ha coinvolto le zone di Pradaval e Porta Nuova, creando scompiglio tra i residenti e i passanti presenti in quel momento. La rissa si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui