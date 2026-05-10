Furibonda rissa tra Pradaval e Porta Nuova | fermati e portati in caserma
Nella serata di sabato, nel centro di Verona, si è verificata una violenta rissa tra alcuni giovani. Quattro di loro sono stati fermati dai carabinieri e portati in caserma per essere ascoltati. L’episodio ha coinvolto le zone di Pradaval e Porta Nuova, creando scompiglio tra i residenti e i passanti presenti in quel momento. La rissa si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione.
Sarebbero almeno quattro i giovani condotti in caserma dai carabinieri nella tarda serata di sabato, dopo un violento alterco scoppiato nel centro di Verona. Una rissa che sarebbe avvenuta tra la zona di Pradaval e Porta Nuova, quando erano da poco passate le ore 23, interessando anche i tavolini.🔗 Leggi su Veronasera.it
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