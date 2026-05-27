Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione | accoltellato un 22enne è gravissimo

Alle 21:30 di venerdì, dieci persone si sono affrontate sui binari della stazione Certosa di Milano. Durante la rissa, un ragazzo di 22 anni è stato colpito con un'arma da taglio e si trova in condizioni gravissime. La polizia ha raggiunto il luogo poco dopo e ha avviato le indagini per identificare i partecipanti. La stazione è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

La stazione Certosa di Milano è diventata teatro di una maxi rissa nella serata del 26 maggio e un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato. Adesso è in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Sarebbero una decina le persone coinvolte, poi fuggite a bordo di un treno. La polizia lavora alla loro. 🔗 Leggi su Today.it

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