Nazionale Maldini è il nuovo Direttore Tecnico | con lui anche Leonardo

Da pianetamilan.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Maldini è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della nazionale. La decisione è stata annunciata dopo un lungo periodo di trattative e un forte interesse da parte della Federazione. Con Maldini, arriverà anche Leonardo, coinvolto nel nuovo assetto tecnico. La nomina rappresenta un cambiamento significativo per il settore calcistico nazionale.

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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