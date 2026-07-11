Nazionale Maldini è il nuovo Direttore Tecnico | con lui anche Leonardo

Paolo Maldini è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della nazionale. La decisione è stata annunciata dopo un lungo periodo di trattative e un forte interesse da parte della Federazione. Con Maldini, arriverà anche Leonardo, coinvolto nel nuovo assetto tecnico. La nomina rappresenta un cambiamento significativo per il settore calcistico nazionale.

Una vera e propria svolta epocale, un terremoto destinato a cambiare per sempre il calcio italiano. Dopo una lunga attesa e un corteggiamento molto forte, Paolo Maldini, bandiera del Milan, ha finalmente accettato la proposta del nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, sancendo il suo attesissimo ritorno operativo nel mondo del calcio. Ex Milan, Maldini torna 'in campo': nuovo DT della Nazionale. Non si tratterà di un semplice ruolo di rappresentanza, l'ex capitano rossonero andrà a ricoprire una carica dai poteri vastissimi: sarà, infatti il nuovo Direttore tecnico della Nazionale, ma anche presidente del club Italia. La conferma è... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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