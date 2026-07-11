Una nave di Norwegian Cruise Line sta navigando tra i fiordi norvegesi. La crociera prosegue verso Islanda, isole britanniche e Alaska, coprendo più destinazioni in un solo viaggio. La partenza è stata annunciata questa settimana, con partenze previste durante l’estate. La nave sta attraversando le acque fredde del Nord, offrendo ai passeggeri la possibilità di visitare diverse regioni in un’unica crociera.

Mentre le temperature salgono, cresce il desiderio di viaggi capaci di rigenerare. Norwegian Cruise Line accompagna i viaggiatori verso un’estate diversa: dai fiordi norvegesi all’Islanda, dalle isole britanniche fino all’Alaska, la crociera consente di esplorare più destinazioni in un unico itinerario. Un modo di viaggiare che risponde al desiderio di rallentare, vivere la natura e godersi l’estate. A rendere l’esperienza ancora più immersiva contribuiscono navi come Norwegian Encore, Norwegian Bliss e Norwegian Joy, con ampi spazi interni ed esterni da cui osservare la bellezza naturale e i paesaggi selvaggi. Grazie al concetto di ‘Freestyle Cruising’, gli ospiti possono vivere la crociera in base ai propri ritmi, scegliendo dove e quando cenare, senza orari prestabiliti né dress code. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Navigare tra i fiordi a bordo di Norwegian

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We Tried a Sea Day on P&O Iona - Was It Boring

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