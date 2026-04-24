Viaggio sonoro tra steppe e fiordi | il grande concerto al Pollini

L'Orchestra del Conservatorio Pollini terrà un concerto il 25 aprile nell'Auditorium di Padova. L'evento prevede un'esibizione musicale che attraversa ambientazioni sonore ispirate a steppe e fiordi. La performance coinvolge studenti e professori dell'istituto musicale, che presenteranno un programma che include pezzi classici e composizioni contemporanee. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

? Cosa sapere L'Orchestra del Conservatorio Pollini si esibisce il 25 aprile nell'Auditorium di Padova.. Il programma Sinfonia di Paesaggi include opere di Borodin, Grieg e Brahms.. L’Orchestra del Conservatorio di musica Cesare Pollini si esibirà nell’Auditorium Pollini il 25 aprile alle ore 18:00 con un programma intitolato Sinfonia di Paesaggi, guidata dal direttore musicale Fabrizio Da Ros. Il consueto appuntamento con la rassegna nota come I Sabati del Conservatorio porterà sul palco padovano un viaggio sonoro che attraversa confini geografici e stati d’animo lontani. La serata, che vede protagonista l’ensemble dell’Istituto, promette di trasformare l’acustica della sala in un mosaico di atmosfere ispirate a terre remote, dai deserti asiatici ai fiordi scandinavi, fino alle valli tedesche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viaggio sonoro tra steppe e fiordi: il grande concerto al Pollini Notizie correlate Cacciapaglia a Firenze: il viaggio sonoro tra classico e digitaleIl compositore e pianista Roberto Cacciapaglia porterà la sua nuova proposta musicale intitolata AURAL presso il Teatro Niccolini di Firenze il... Gidon Kremer alla Sapienza: un viaggio sonoro tra Beethoven e il NovecentoStasera, alle ore 20:30, l’Aula Magna della Sapienza diventerà il palcoscenico di un evento musicale di altissimo profilo con l’arrivo a Roma del...