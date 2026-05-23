Notizia in breve

Irene Tabanelli, originaria di Rocchetta Sandri, ha dipinto il sole al Polo Nord. La sua realizzazione si è svolta tra fiordi e montagne di ghiaccio. È la prima dei tre fratelli a vivere sugli sci e ha ottenuto notorietà non per medaglie sportive, ma per le sue opere artistiche. La sua impresa è riuscita senza coinvolgimenti legali o controversie note.