Irene tra fiordi e montagne di ghiaccio | Così ho dipinto il sole al Polo Nord
Irene Tabanelli, originaria di Rocchetta Sandri, ha dipinto il sole al Polo Nord. La sua realizzazione si è svolta tra fiordi e montagne di ghiaccio. È la prima dei tre fratelli a vivere sugli sci e ha ottenuto notorietà non per medaglie sportive, ma per le sue opere artistiche. La sua impresa è riuscita senza coinvolgimenti legali o controversie note.
È riuscita nella sua impresa, Irene Tabanelli, la più grande dei tre fratelli di Rocchetta Sandri, la prima a intraprendere la vita sugli sci, diventata celebre non per le medaglie nel freestyle ma per le sue opere. Opere artistiche che nel suo progetto ‘From Livigno to the Arctic’ sono state dipinte su alcune delle montagne più significative della Norvegia, alle latitudini del Circolo Polare Artico dalle quali è ripartita ieri. “Ne è valsa davvero la pena – racconta – mi sono sentita ‘a casa’ in ogni tappa di questo viaggio”. L’impresa univa la passione di Irene per lo sci alpinismo alla sua dote di artista, con la box ‘Ciò che resta’ che aveva proposto al pubblico anche durante le Olimpiadi nelle quali la sorella Flora aveva vinto il bronzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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