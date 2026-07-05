La Turchia ha vietato l’attracco di una nave da crociera LGBT al porto di Kusadasi, ritenendo l’evento incompatibile con i valori locali. L’ufficio del governatore della provincia di Aydin, nominato dal governo centrale, ha comunicato che l’attracco della nave Scarlet Lady è “assolutamente fuori discussione”. La decisione segue le dichiarazioni ufficiali e si inserisce in una politica di divieto di eventi considerati in contrasto con le norme culturali e sociali del Paese.

L’attracco della nave Scarlet Lady al porto di Ku?adasi è “assolutamente fuori discussione”, ha scritto su X l’ufficio del governatore della provincia turca occidentale di Aydin, nominato direttamente dall’ufficio del presidente Recep Tayyip Erdo?an. Come riportato dalla Dpa, la nave da crociera Lgbtqia+ noleggiata da una società statunitense non potrà attraccare nella provincia turca e a Istanbul in quanto noleggiata da gruppi “noti per comportamenti incompatibili con il tessuto della nostra società e con i nostri valori morali “. La Scarlet Lady, infatti, è la prima nave da crociera per soli adulti della flotta Virgin Voyages, fondata dall’imprenditore britannico Richard Branson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Turchia ha vietato l’attracco a una nave da crociera Lgbt: “Contro i nostri valori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hormuz, la nave da crociera Msc Euribia passa dopo 45 giorni di attracco forzato a DubaiDopo 45 giorni di sosta forzata a Dubai, la nave da crociera MSC Euribia ha ripreso il mare.

Hantavirus sulla nave da crociera: 8 casi sospetti e 3 confermati. Critiche per l’attracco alle CanarieA bordo della nave da crociera MV Hondius, sono stati segnalati otto casi sospetti di Hantavirus, di cui tre risultano confermati.

Temi più discussi: Media, 'la Turchia blocca l'attracco di una crociera americana Lgbtq+'; Erdogan super-star fa pulizia delle proteste; Il mondo questa settimana: Corte suprema Usa, Turchia-Arabia Saudita, piano per la difesa inglese, proteste i… - Limes; Istanbul, la polizia blocca il Pride: almeno 50 fermati e arrestata una giornalista.

Media, 'la Turchia blocca l'attracco di una crociera americana Lgbtq+'La Turchia ha vietato a una nave da crociera Lgbtq+, noleggiata da una società statunitense, di attraccare ad AydÕn e a Istanbul la prossima settimana. Le autorità hanno motivato la decisione citando ... ansa.it

Vietato prestare i giovani sennò i fans di quello che ha perso le elezioni in Turchia sfumazzano x.com

Qual è la similitudine tra Singapore e Turchia reddit

Turchia, stop ad una nave da crociera gay. Lo sconcerto di Patti Lupone: A bordo ci sono anche io, sono furiosaLe autorità turche hanno citato standard morali e valori familiari come motivazione per il divieto. Secondo i funzionari turchi la compagnia di crociere sarebbe nota per comportamenti incompatibi ... gay.it