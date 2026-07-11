Nautica | l' idrogeno tra i protagonisti della Monaco Energy Boat Challenge

Durante la Monaco Energy Boat Challenge si è svolta la 7ª Alternative Fuels Conference, organizzata dallo Yacht Club de Monaco con la Fondazione Principe Alberto II. La conferenza ha affrontato il ruolo dei carburanti alternativi, con un focus sull’idrogeno come possibile soluzione per la decarbonizzazione del settore marittimo. L'evento ha riunito esperti e rappresentanti del settore nautico per discutere le prospettive e le tecnologie relative ai combustibili sostenibili.

I carburanti alternativi e il futuro della decarbonizzazione del settore marittimo sono stati al centro della 7ª Alternative Fuels Conference, svoltasi nell’ambito della Monaco Energy Boat Challenge e organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Con la partecipazione di aziende del settore energetico, fornitori di tecnologie e protagonisti dell’industria marittima, la conferenza ha approfondito il contributo che idrogeno, elettricità, e-metanolo e altre soluzioni emergenti possono offrire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e dello yachting. Questo articolo proviene da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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