Nautica | tecnologie e clima al centro della Monaco Energy Boat Challenge
Durante la Monaco Energy Boat Challenge, sono stati presentati nuovi prototipi di imbarcazioni elettriche e a idrogeno, mentre si sono svolte tavole rotonde sul ruolo delle tecnologie sostenibili nel settore. La manifestazione ha anche affrontato i cambiamenti climatici, evidenziando come le innovazioni possano contribuire a ridurre l’impatto ambientale della nautica. Oltre alle gare in acqua, sono stati organizzati incontri e presentazioni su temi legati a energia e sostenibilità.
Oltre alle competizioni in acqua, la Monaco Energy Boat Challenge si conferma sempre più un punto di riferimento per il dibattito sul futuro della nautica sostenibile. Accanto alle regate, l’evento riunisce ricercatori, architetti navali, ingegneri, cantieri e protagonisti dell’industria in una serie di conferenze dedicate a come il settore marittimo possa rispondere ai cambiamenti climatici e accelerare la transizione verso tecnologie più pulite. Una delle sessioni principali della Conferenza sulle tecnologie avanzate per lo yachting, dal titolo ‘Nautica adattata al clima: innovazione per un futuro marittimo incerto’, si è concentrata su come gli yacht dovranno evolversi per affrontare condizioni ambientali sempre più imprevedibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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