Nautica | tecnologie e clima al centro della Monaco Energy Boat Challenge

Notizia in breve

Durante la Monaco Energy Boat Challenge, sono stati presentati nuovi prototipi di imbarcazioni elettriche e a idrogeno, mentre si sono svolte tavole rotonde sul ruolo delle tecnologie sostenibili nel settore. La manifestazione ha anche affrontato i cambiamenti climatici, evidenziando come le innovazioni possano contribuire a ridurre l’impatto ambientale della nautica. Oltre alle gare in acqua, sono stati organizzati incontri e presentazioni su temi legati a energia e sostenibilità.