Nautica | alla Monaco Energy Boat Challenge focus sul metanolo verde

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla 13ª Monaco Energy Boat Challenge, si presenta per la prima volta il metanolo verde, affiancandosi a elettrico e idrogeno. La scelta segna un’apertura verso nuove soluzioni per la decarbonizzazione nel settore nautico. La manifestazione conferma il focus sulle alternative sostenibili, dopo aver già discusso di questa opzione nelle edizioni precedenti. La presenza del metanolo verde sottolinea l’interesse verso combustibili alternativi più puliti.

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Dopo aver alimentato il dibattito nelle conferenze della scorsa edizione, il metanolo verde debutta alla 13ª Monaco Energy Boat Challenge, a conferma dell’apertura della manifestazione verso un numero sempre maggiore di soluzioni per la decarbonizzazione, accanto all’elettrico e all’idrogeno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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