Durante la 13ª Monaco Energy Boat Challenge, è stato presentato per la prima volta l’e-metanolo, un combustibile verde. La manifestazione, che si concentra su tecnologie per la decarbonizzazione, ha incluso questa soluzione tra le opzioni, insieme a quella elettrica e a quella a idrogeno. La presenza dell’e-metanolo rappresenta un passo avanti nel dibattito sulle alternative sostenibili per il settore nautico.

Dopo aver alimentato il dibattito nelle conferenze della scorsa edizione, il metanolo verde debutta alla 13ª Monaco Energy Boat Challenge, a conferma dell’apertura della manifestazione verso un numero sempre maggiore di soluzioni per la decarbonizzazione, accanto all’elettrico e all’idrogeno. “Una delle principali novità che abbiamo quest’anno alla Monaco Energy Boat Challenge è il metanolo verde utilizzato a bordo di un’imbarcazione universitaria. L’e-methanol si ottiene combinando l’idrogeno la CO?. Catturiamo quindi la CO? presente nell’aria, la combiniamo con l’idrogeno e otteniamo l’e-methanol. Successivamente, gli studenti trasformano nuovamente questo e-metanolo in idrogeno, che viene utilizzato attraverso una fuel cell. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alla Monaco Energy Boat Challenge arriva l’e-metanolo

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