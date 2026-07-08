nautica studenti e industria insieme alla monaco energy boat challenge

Alla Monaco Energy Boat Challenge, 54 team stanno ultimando i preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco, pronti a partire. La competizione vede la partecipazione di studenti e rappresentanti dell’industria nautica, che si preparano a sfidarsi con imbarcazioni a energia sostenibile. Le barche sono state sistemate e controllate, in attesa del via della gara.

Con la Monaco Energy Boat Challenge ai nastri di partenza, 54 team stanno completando gli ultimi preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco prima dell’inizio della competizione. Dall’ 8 all’11 luglio, studenti, ricercatori, ingegneri, produttori e cantieri navali provenienti da tutto il mondo si riuniranno nel Principato per testare, condividere e confrontare soluzioni per i sistemi di propulsione di nuova generazione. All’interno del Challenge Village, aperto al pubblico, i partecipanti presenteranno i propri progetti attraverso un ricco programma di competizioni in acqua, conferenze, dimostrazioni e attività. L’evento favorisce inoltre il dialogo tra la nuova generazione di ingegneri e le principali aziende del settore marittimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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