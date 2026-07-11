L’esercitazione multinazionale «Alliance Wall 26» si è conclusa a Novo Selo, in Bulgaria. La manovra è stata condotta dal Multinational Battle Group Bulgaria, sotto guida italiana. La simulazione ha coinvolto diversi paesi e si è svolta nell’ambito di attività di addestramento congiunto. Non sono stati comunicati dettagli su partecipanti o obiettivi specifici dell’esercitazione.

Si è conclusa a Novo Selo, in Bulgaria, l’esercitazione multinazionale «Alliance Wall 26», condotta dal Multinational Battle Group Bulgaria a guida italiana. Per due settimane oltre 700 militari appartenenti a 11 Paesi della Nato hanno preso parte a un ciclo di addestramento con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle forze alleate di operare insieme sul fianco orientale dell’Alleanza. All’attività hanno partecipato contingenti provenienti da Albania, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Spagna e Stati Uniti. L’esercitazione si è svolta nell’area di Novo Selo, dove le diverse unità hanno lavorato all’integrazione di mezzi, procedure operative e capacità di comando in un contesto multinazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nato, conclusa in Bulgaria l’esercitazione «Alliance Wall 26» a guida italiana

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