Si è conclusa presso la base dell’Aeronautica a Poggio Renatico una fase dell’esercitazione Nato ‘Steadfast Dagger 2026’. La prova ha coinvolto l’Italian Joint Force Air Component del Comando Operazioni Aerospaziali. Ora si attende il rilascio della certificazione Nato, che attesta il completamento delle attività. La fase si è svolta presso il Centro di Addestramento e Operazioni (Coa).

Di recente alla base dell’Aeronautica di Poggio Renatico si è tenuta una fase importante dell’esercitazione Nato ‘Steadfast Dagger 2026’, che vede protagonista l’ Italian Joint Force Air Component del Comando Operazioni Aerospaziali. Si è trattato di un passaggio chiave nel percorso di certificazione della struttura poggese come centro di comando e controllo per l’ Arf (Allied Reaction Force), cioè la forza di reazione rapida della Nato. Il personale ha lavorato in quella che era la simulazione della pianificazione necessaria a fronteggiare possibili scenari di crisi, analizzando minacce e definendo le strategie operative per eventuali ‘reazioni rapide’ da parte dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conclusa l’esercitazione al Coa. E adesso la certificazione Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco: squadre da tutta Italia a Pisa per la certificazione OnuDa domenica 12 a venerdì 17 aprile, la provincia di Pisa ospita una maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco, con squadre provenienti...

Temi più discussi: Conclusa l’esercitazione Stupor Mundi XXVI della Brigata Meccanizzata Pinerolo; Conclusa l’esercitazione al Coa. E adesso la certificazione Nato; Conclusa in Francia l’esercitazione multinazionale interforze Orion 26; Conclusa la prima esercitazione militare Nato-Serbia per rafforzare l'interoperabilità e la stabilità nei Balcani.

Esercitazione Nimbus 2026 per dodici team di nuclei di tiratori scelti di diverse unità dell'Esercito Italiano reddit

Scudo NATO anti drone: l'esercitazione al confine bielorusso con l'AII cieli sopra l'Europa dell'Est si stanno riempiendo di minacce silenziose e letali, e la NATO continua a condurre test, come quello da poco concluso in Lituania, a un passo dal confine con la Bieloru ... hdblog.it

Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena (@CRIModena_ER) / Posts / X x.com

Porto San Giorgio, simulato incendio su un motopesca. Confermata l'efficienza della sicurezza in portoPORTO SAN GIORGIO - Si è conclusa l’esercitazione antincendio organizzata e coordinata dall’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Porto San Giorgio. L’attività addestrativa, pianificat ... corrierenews.it