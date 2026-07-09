Un’esercitazione multinazionale, «Alliance Wall 2026», si è svolta in Bulgaria con la partecipazione di 11 paesi alleati. La manovra è stata condotta dal Multinational Battle Group sotto guida italiana e ha testato la comunicazione degli ordini digitali tra le forze coinvolte. L’obiettivo principale era verificare la capacità di operare congiuntamente e in modo efficace sul fianco orientale dell’alleanza.

Consolidare la capacità delle forze NAato di operare insieme, efficacemente, sul fianco orientale dell’Alleanza. Era lo scopo dell'esercitazione multinazionale «Alliance Wall 26», condotta dal Multinational Battle Group Bulgaria a guida italiana. Per due settimane oltre 700 militari provenienti da 11 Paesi alleati provenienti da Albania, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Spagna e Stati Uniti si sono addestrati nell’area di Novo Selo, integrando unità, mezzi e procedure operative in un contesto multinazionale. L’esercitazione ha previsto attività a fuoco e manovre sul terreno, con l’impiego di circa 100 mezzi e sistemi d’arma e l’utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto per l’osservazione dell’area e la raccolta di informazioni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Bulgaria, esercitazione «Alliance Wall 2026» delle forze Nato a guida italiana. Testati gli ordini digitali fra 11 Paesi alleati

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In Bulgaria con il Battle group NATO a guida italiana

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