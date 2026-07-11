Nations Championships | l’Italia regge un tempo poi gli All Blacks straripano 47-17

Notizia in breve

Gli All Blacks hanno battuto l’Italia 47-17 a Wellington nella seconda giornata del Nations Championship. La squadra italiana ha resistito un tempo, ma nel secondo i neozelandesi hanno preso il sopravvento, segnando numerosi punti. La partita ha visto gli All Blacks mantenere l’imbattibilità, mentre l’Italia ha cercato di reagire dopo la sconfitta contro il Giappone. La gara si è svolta senza incidenti particolari e si è conclusa con il risultato finale.