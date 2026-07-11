Nations Championships | l’Italia regge un tempo poi gli All Blacks straripano 47-17

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli All Blacks hanno battuto l’Italia 47-17 a Wellington nella seconda giornata del Nations Championship. La squadra italiana ha resistito un tempo, ma nel secondo i neozelandesi hanno preso il sopravvento, segnando numerosi punti. La partita ha visto gli All Blacks mantenere l’imbattibilità, mentre l’Italia ha cercato di reagire dopo la sconfitta contro il Giappone. La gara si è svolta senza incidenti particolari e si è conclusa con il risultato finale.

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Una reazione dopo la brutta prestazione e sconfitta con il Giappone c’è, ma gli All Blacks restano imbattibili e piegano per 47-17 l’Italia a Wellington nel match che ha aperto la seconda giornata della fase australe del neo nato Nations Chanpionship. Ci si attendeva dagli azzurri del c.t. Gonzalo Quesada una risposta, che però arriva solo a metà e soprattutto nel primo tempo, giocato praticamente alla pari con la squadra di Dave Rennie, che alla seconda partita in carica dopo avere raccolto l’eredità di Scott Robertson, si trova ancora nella primissima fase di un lavoro di ricostruzione di una nuova filosofia di gioco. Per quanto riguarda i numeri della classifica (che vede emisfero nord e sud divisi in due pool), gli All Blacks restano a punteggio pieno a 10, l’Italia resta a zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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