Nations Championship | l’Italia sfida gli All Blacks per ritrovare se stessa

Sabato mattina alle 7.10 italiane, la nazionale di rugby affronta in trasferta gli All Blacks a Wellington, nella seconda giornata del Nations Championship. La partita arriva dopo una sconfitta pesante contro il Giappone alla prima giornata e rappresenta una sfida difficile da affrontare in un momento complicato. La squadra tenterà di reagire e di migliorare la propria prestazione sul campo.

La trasferta più difficile arriva nel momento più delicato. Sabato mattina a Wellington (ore 7.10 italiane) l’Italia affronta la Nuova Zelanda nella seconda giornata della Nations Championship, chiamata a reagire dopo il pesante passo falso all’esordio contro il Giappone. Più che interrompere una serie di 18 sconfitte consecutive contro gli All Blacks, obiettivo che resta proibitivo, gli azzurri cercano risposte sul piano del carattere e della maturità. Tokyo ha lasciato in eredità dubbi, soprattutto per il modo in cui è maturato il ko, tra errori non forzati, palloni persi e una squadra incapace di adattarsi all’intensità degli avversari. Gonzalo Quesada ha scelto la continuità, limitandosi a tre cambi nel XV iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lo spogliatoio DELL'ITALIA A ZENICA per la partita contro la BOSNIA

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