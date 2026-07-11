Nations Championship l’Italia regge un tempo poi gli All Blacks dilagano
Gli All Blacks hanno battuto l’Italia 47-17 a Wellington. Gli azzurri sono stati in partita per i primi 40 minuti, segnando anche una meta iniziale e chiudendo il primo tempo con un svantaggio di 14-10. Tuttavia, nel secondo tempo, la squadra neozelandese ha preso il sopravvento grazie alla maggiore profondità e qualità del gioco, dilagando e aumentando il divario nel punteggio.
L’Italia illude per quaranta minuti, poi si arrende alla profondità e alla qualità degli All Blacks, che a Wellington si impongono 47-17. Gli azzurri partono con personalità, sorprendono i neozelandesi con una meta in avvio e restano pienamente in partita fino all’intervallo, chiuso sotto di appena quattro punti (14-10). Nella ripresa, però, la sfida cambia volto: il cartellino rosso a Niccolò Cannone spalanca la strada ai padroni di casa, che piazzano il parziale decisivo e archiviano la pratica, nonostante la generosa reazione finale della squadra di Gonzalo Quesada. L’avvio è da sogno per l’Italia, che al 2? colpisce alla prima vera occasione: Tommaso Menoncello trova il varco nella difesa neozelandese, finalizza una splendida azione corale rifinita da Malik Faissal e, con la trasformazione di Tommaso Allan, firma lo 0-7. 🔗 Leggi su Oasport.it
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