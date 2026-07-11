Nations Championship l’Italia regge un tempo poi gli All Blacks dilagano

Notizia in breve

Gli All Blacks hanno battuto l’Italia 47-17 a Wellington. Gli azzurri sono stati in partita per i primi 40 minuti, segnando anche una meta iniziale e chiudendo il primo tempo con un svantaggio di 14-10. Tuttavia, nel secondo tempo, la squadra neozelandese ha preso il sopravvento grazie alla maggiore profondità e qualità del gioco, dilagando e aumentando il divario nel punteggio.