Napoli giardiniere privato pota albero pubblico all’Arenella | sanzionato

Un giardiniere privato è stato sanzionato dopo aver potato un albero in via Niutta, nel quartiere Arenella. La pianta si trova su una strada pubblica e l’intervento è stato effettuato senza autorizzazione. La sanzione è stata emessa dalle autorità competenti. L’episodio si è verificato in una mattinata afosa, mentre l’uomo stava eseguendo i lavori di potatura.

Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata afosa, un giardiniere pota un albero. Cosa c’è di strano? La pianta è sulla pubblica via, in via Niutta, quartiere Arenella. E il giardiniere non è un dipendente del Comune di Napoli. A naso, la cosa non si potrebbe fare. Infatti l’uomo è fermato dagli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Vomero. La Polizia Municipale, guidata dal comandante Ciro Esposito, identifica e sanziona il giardiniere per potatura fuori stagione, ai sensi del nuovo regolamento del Verde pubblico. Emergono i particolari: avrebbe avuto incarico da un negoziante, identificato e diffidato anche lui. La potatura configura una violazione dell’ordinanza sindacale 12432005, che regolamenta la tutela del verde pubblico e privato (multe da 225 a 500 euro). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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