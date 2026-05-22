Una sanità sostenibile Il patto pubblico-privato

Un convegno ha riunito esperti e operatori del settore sanitario per discutere di un modello di sanità sostenibile attraverso la collaborazione tra pubblico e privato. L'incontro si è concentrato sulla possibilità di migliorare la qualità delle cure mediante un dialogo tra le due componenti, evidenziando progetti e iniziative già in atto. Sono stati presentati dati e esperienze pratiche che mostrano come questa sinergia possa contribuire a ottimizzare risorse e servizi offerti ai cittadini.

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“Pubblico e privato insieme per una salute di qualità” è il titolo del convegno andato in scena ieri al San Gerardo, organizzato da Unimeier (Università di Medicina integrata, Economia e Ricerca) e promosso dall’ospedale, per esplorare il ruolo strategico della collaborazione tra sistema sanitario pubblico e attori privati nella costruzione di modelli assistenziali innovativi. Moderatore dell’incontro Sandro Neri (responsabile di QN Economia). Il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Caludio Cogliati, ha definito il concetto di "sussidiarietà", diverso da "privatizzazione", come sistema in cui il pubblico definisce obiettivi, regola e controlla, mentre il privato porta innovazione e prossimità dei servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una sanità sostenibile. Il patto pubblico-privato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sostenibilità sociale e prevenzione: il ruolo di sanità pubblica e assicurazioni Sullo stesso argomento Leggi anche: Sanità, Filippini (Sanofi): "Prevenzione e collaborazione pubblico-privato per Ssn sostenibile" Serve un nuovo patto fra pubblico e privato per gli investimentiL’accentuarsi del rischio di una mini recessione in Italia, viste le previsioni dell’Ocse sull’area euro, con il dimezzamento della crescita del Pil,... Verso una sanità partecipata: al Senato il Consensus Paper per una governance appropriata e sostenibile @ALTEMS4 | @istsupsan | @Agenas_Salute | @Apiafco Leggi l'articolo di Ivana Barberini: trendsanita.it/verso-una-sani… #Sanità x.com Una sanità sostenibile. Il patto pubblico-privatoIl convegno organizzato da Unimeier e promosso dall’ospedale San Gerardo. Una collaborazione strategica per definire modelli assistenziali innovativi. ilgiorno.it Sanità pubblica e Sanità privata: parte da Reggio il tavolo di lavoro per costruire nuove forme di collaborazioneIn Emilia-Romagna il servizio sanitario privato accreditato è parte integrante della rete pubblica. L’intervento dell’assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Massimo Fabi ... nextstopreggio.it