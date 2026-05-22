Una sanità sostenibile Il patto pubblico-privato
Un convegno ha riunito esperti e operatori del settore sanitario per discutere di un modello di sanità sostenibile attraverso la collaborazione tra pubblico e privato. L'incontro si è concentrato sulla possibilità di migliorare la qualità delle cure mediante un dialogo tra le due componenti, evidenziando progetti e iniziative già in atto. Sono stati presentati dati e esperienze pratiche che mostrano come questa sinergia possa contribuire a ottimizzare risorse e servizi offerti ai cittadini.
“Pubblico e privato insieme per una salute di qualità” è il titolo del convegno andato in scena ieri al San Gerardo, organizzato da Unimeier (Università di Medicina integrata, Economia e Ricerca) e promosso dall’ospedale, per esplorare il ruolo strategico della collaborazione tra sistema sanitario pubblico e attori privati nella costruzione di modelli assistenziali innovativi. Moderatore dell’incontro Sandro Neri (responsabile di QN Economia). Il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Caludio Cogliati, ha definito il concetto di "sussidiarietà", diverso da "privatizzazione", come sistema in cui il pubblico definisce obiettivi, regola e controlla, mentre il privato porta innovazione e prossimità dei servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sostenibilità sociale e prevenzione: il ruolo di sanità pubblica e assicurazioni
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