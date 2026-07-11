Napoli controlli della Polizia locale | sospese 12 attività
La Polizia Locale di Napoli ha sospeso 12 attività commerciali in diverse zone della città, tra cui Borgo Marinari, Chiaia, San Ferdinando e i Quartieri Spagnoli. Le sospensioni sono state adottate a seguito di reiterate violazioni delle norme sull’occupazione di suolo pubblico e sulle emissioni sonore. Le operazioni sono state condotte con il supporto dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune. Le attività interessate sono state temporaneamente chiuse per inosservanza delle regolamentazioni locali.
Tempo di lettura: 2 minuti Reiterate violazioni delle norme su occupazione di suolo pubblico ed emissioni sonore: per questo lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Napoli ha sospeso 12 attività nelle zone di Borgo Marinari, Chiaia, San Ferdinando e Quartieri Spagnoli con il supporto della Polizia Locale. Le ordinanze prevedono una chiusura che va da 3 a 30 giorni. Nell’ambito del contrasto agli illeciti ambientali, invece, gli agenti dell’unità operativa Stella della Polizia locale, con il supporto del personale di Asia, hanno effettuato controlli mirati tra vico Palma, via Sanità, piazza Cavour, piazza Ottocalli, via Gussone e via Arenaccia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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