Napoli controlli della Polizia locale | sospese 12 attività

Notizia in breve

La Polizia Locale di Napoli ha sospeso 12 attività commerciali in diverse zone della città, tra cui Borgo Marinari, Chiaia, San Ferdinando e i Quartieri Spagnoli. Le sospensioni sono state adottate a seguito di reiterate violazioni delle norme sull’occupazione di suolo pubblico e sulle emissioni sonore. Le operazioni sono state condotte con il supporto dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune. Le attività interessate sono state temporaneamente chiuse per inosservanza delle regolamentazioni locali.