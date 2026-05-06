Controlli della Polizia Locale scoperte tre attività commerciali abusive

Durante un sopralluogo congiunto, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato e chiuso tre attività commerciali abusive. Le verifiche sono state svolte in diverse zone della città e hanno portato alla scoperta di esercizi che operavano senza autorizzazioni o licenze in regola. Le operazioni rientrano in un'azione di controllo finalizzata al rispetto delle normative vigenti nel settore commerciale. Nessuna persona è stata coinvolta in modo diretto durante i controlli.

Tempo di lettura: 2 minuti Un sopralluogo congiunto effettuato dagli agenti dell’unità operativa Scampia della Polizia Locale, dai Carabinieri della locale stazione e dal personale dell’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto dei tecnici di Acer, Abc ed Enel, ha consentito di scoprire numerose irregolarità in una rivendita di generi alimentari e non a Scampia. Sono stati accertati, infatti, l’assenza dei prescritti titoli autorizzativi, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e il mancato rispetto della normativa sul ciclo dei rifiuti. Nei confronti del titolare sono state emesse sanzioni amministrative per complessivi 8.423 euro. Il....🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Gallarate - Polizia locale in azione, 4 sere di controlli

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