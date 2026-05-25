Controlli notturni della Locale in zona Braglia quattro patenti sospese

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, la Polizia locale di Modena ha effettuato controlli nella zona Braglia, sospendendo quattro patenti di guida. L'operazione si è concentrata sulla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati verificati numerosi veicoli e conducenti, con sanzioni e sospensioni per chi ha superato i limiti consentiti.

Nel corso della notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, la Polizia locale di Modena ha svolto un'intensa attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Gli agenti, operativi dalla tarda serata fino alle 4 del mattino, hanno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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