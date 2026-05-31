Un uomo è morto nel primo pomeriggio lungo il sentiero che porta alla spiaggia di San Michele a Sirolo. Secondo quanto riferito dai familiari, si è accasciato a terra a causa di un malore. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La segnalazione è arrivata dai familiari stessi, che hanno allertato le autorità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tragedia nel primo pomeriggio a Sirolo, dove un uomo ha perso la vita lungo lo stradello che conduce alla spiaggia di San Michele. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è un turista veneto, Enrico Poretto di 78 anni, residente a Schiavon in provincia di Vicenza. L'allarme lanciato dai familiari A dare l'allarme al numero unico per le emergenze 112 sono stati i familiari: hanno trascorso insieme la mattinata, poi nel rincasare - hanno un appartamento a Sirolo - l'uomo ha deciso di prendere un sentiero diverso. Non vedendolo arrivare hanno dato l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Malore sul sentiero per la spiaggia: Enrico Poretto si accascia a terra e muore. L'allarme lanciato dai familiari

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