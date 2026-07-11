Un uomo di 58 anni è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un mese dopo un incidente stradale in Valcamonica. Era stato ricoverato in condizioni gravi e il suo cuore ha smesso di battere ieri. L’incidente si era verificato circa un mese fa nella zona montuosa. La famiglia ha confermato il decesso.

Il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove un mese fa era stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale in Valcamonica. Giandomenico Disetti aveva 58 anni, viveva a Cerveno (era originario di Losine) e lavorava da decenni nel settore immobiliare. Lo scorso 8 giugno, al volante del suo suv Audi lungo la statale 42, tra Sonico e Malonno, si è scontrato con una Fiat Punto (alla guida un sessantenne di Malonno), parrebbe durante una fase sorpasso da parte di uno dei due veicoli. Un urto violentissimo, in seguito al quale il suv è finito anche contro il guardrail, che avrebbe perforato l'abitacolo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Muore in ospedale un mese dopo lo schianto: Giandomenico Disetti aveva 58 anni

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MUORE A UN MESE DALL'INCIDENTE | 16/04/2026

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