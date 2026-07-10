Schianto tra auto nel Bresciano muore dopo un mese di ricovero Giandomenico Disetti | aveva 58 anni

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra auto avvenuto l’8 giugno sulla strada statale 42 tra Sonico e Malonno nel Bresciano ha causato la morte di un uomo di 58 anni. Dopo un mese di ricovero in ospedale, l’uomo è deceduto. La vittima era coinvolta nello scontro tra due veicoli, che ha provocato ferite gravi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

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L'incidente si era verificato l'8 giugno scorso lungo la strada statale 42, tra i territori di Sonico e Malonno, nel Bresciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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