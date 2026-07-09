Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova oggi Wimbledon 2026 | orari semifinali femminili tv streaming

Oggi si disputano le semifinali femminili di Wimbledon 2026, con Muchova e Gauff da una parte e Kostyuk e Noskova dall’altra. La nazionale ceca cerca di portare tutte e quattro le giocatrici in finale, un risultato mai raggiunto prima nella storia del paese. Gli incontri sono trasmessi in diretta su vari canali e disponibili in streaming. Gli orari ufficiali sono stati comunicati, e le partite si svolgono sui campi principali del torneo.

Tempo di semifinali femminili a Wimbledon. C’è un’onda ceca in cerca di un clamoroso ultimo atto monocolore, come mai è successo nella storia della Cechia, che pure ha avuto diverse finaliste e, spesso, anche campionesse. Ma quella che va in scena è una giornata aperta a ogni genere di chance. Si comincia con Karolina Muchova e Coco Gauff. Un confronto, questo, che è davvero complesso per la ceca, perché su 7 incontri ne ha vinto appena 1. Questo, però, è anche l’ultimo giocato, sulla terra indoor di Stoccarda quest’anno. E sarà un confronto inevitabile di stili questo. Così come, per certi versi, avrà delle differenza la sfida tra l’ucraina Marta Kostyuk e l’altra ceca Linda Noskova, che vive di un unico precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Marta Kostyuk vs. Linda Noskova | 2026 Madrid Quarterfinals | WTA Match Highlights

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