Linda Noskova ha raggiunto la finale di Wimbledon, battendo Marta Kostyuk in semifinale con il punteggio di 6-4, 6-4. La tennista ceca ha ottenuto la prima finale in un torneo del Grande Slam. La partita si è conclusa con la vittoria di Noskova in due set. La finale si disputerà nei prossimi giorni.

Linda Noskova continua a scrivere la propria favola sull’erba di Wimbledon. La tennista ceca ha superato Marta Kostyuk in semifinale con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando così la prima finale Slam della carriera. Un successo pesantissimo, arrivato con grande maturità e senza farsi travolgere dalla pressione del Centre Court. Sabato sarà derby ceco contro Karolina Mucosa, che nell’altra semifinale ha battuto Coco Gauff. La partita è stata decisa dalla maggiore lucidità di Noskova nei passaggi delicati. Nel primo set la ceca ha saputo attendere il momento giusto, approfittando di un turno di servizio complicato di Kostyuk Syl 5-2 per strappare il break e chiudere il parziale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Sportface.it - Noskova vola in finale: Wimbledon avrà una regina ceca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novak Djokovic marches into the Quarter-finals! | 2026

Notizie e thread social correlati

Wimbledon: finale tutta ceca, Muchova se la vedrà con NoskovaKarolina Muchova si è qualificata come prima finalista nel torneo femminile di Wimbledon, il terzo Slam della stagione, disputato sui campi in erba...

Linda Noskova batte Marta Kostyuk, sarà finale tutta ceca con Muchova a WimbledonLinda Noskova ha vinto il suo match contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4 6-4, qualificandosi così per la finale di Wimbledon.

Temi più discussi: Quarti di finale di Wimbledon: Noskova supera Mertens 6-3, 7-5 grazie a un servizio solido come una roccia; Noskova e Mertens, due volti nuovi ai quarti di Wimbledon; RECAP Day 10: Zverev schianta Fritz, Noskova raggiunge Kostyuk; Jasmine Paolini si ferma ai quarti: Kostyuk domina e vola in semifinale a Wimbledon.

NOSKOVA VINCE CONTRO KOSTYUK: FINALE TUTTA CECA Linda Noskova vola in finale a Wimbledon e lo fa con una partita solidissima. La ceca supera Kostyuk in due set, 6-4 6-4, gestendo meglio i momenti chiave! Primo parziale chiuso approfittando x.com

Wimbledon: Noskova va in finale, battuta la KostyukLa ceca Linda Noskova è la seconda finalista del torneo di Wimbledon; affronterà la connazionale Karolina Muchova. La 21enne ha sconfitto l'ucraina Marta Kostyuk per 6-4, 6-4 in un'ora e 21 minuti. Pe ... sport.quotidiano.net

Wimbledon - Muchova salva un match point contro Gauff: sfiderà Noskova in finaleQuello tra le teste di serie numero 7 e 10 si è rivelato un incontro dal doppio volto e ha visto Muchova raggiungere la seconda finale Slam in carriera, la prima ai Championships, imponendosi con il p ... tennisworlditalia.com