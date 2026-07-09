Karolina Muchova si è qualificata come prima finalista nel torneo femminile di Wimbledon, il terzo Slam della stagione, disputato sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. La finale sarà contro un'altra tennista ceca, Noskova.

Karolina Muchova è la prima finalista del torneo femminile di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. La tennista ceca ha battuto al termine di un terzo set tiratissimo la statunitense Coco Gauff, numero sette al mondo, con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-6 (10) in due ore e 38' di gioco. A contenderle il titolo di Wimbledon sarà la connazionale Linda Noskova, che si è sbarazzata in due set (6-4, 6-4) dell'ucraina Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Wimbledon: finale tutta ceca, Muchova se la vedrà con Noskova

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