Un aereo ha subito un guasto al motore e ha registrato una perdita di pressione, costringendo i piloti a gestire una doppia emergenza in volo. I piloti sono riusciti a mantenere il controllo e ad atterrare in sicurezza. Romeo Ranieri, ex responsabile sicurezza volo di una compagnia aerea, ha dichiarato di non aver mai visto nulla di simile nella sua carriera.

Romeo Ranieri, ex responsabile sicurezza volo Boeing fleet di Alitalia, è successa una cosa che ha dell'incredibile. Ha mai visto nulla del genere nella sua carriera? "Mai. Credo ci sia una possibilità su mille che accada un incidente del genere". Eppure i viaggiatori testimoniano che l'uomo aveva testa e spalle fuori dal finiestrino, a un passo dall'essere risucchiato. "O era un nano del circo Togni in trasferta o proprio non capisco come sia stato possibile. Conosco le dimensioni dei finestrini e un uomo non ci passa. Faccio un esempio: se sul fondo di una piscina ho un tappo di 10 cm che la tiene chiusa e a galla ne ho uno di 20, quando svuoto la piscina il tappo galleggiante viene risucchiato ma non passa dal buco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Motore e pressione, una doppia emergenza. Decisivi i piloti abili"

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