Un aereo con 130 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio è uscito di pista durante il tentativo di decollo all’aeroporto di Spalato, in Croazia. Secondo quanto riferito, i piloti hanno interrotto improvvisamente la manovra di decollo e hanno lanciato l’emergenza. Le autorità aeroportuali stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre non ci sono segnalazioni di feriti o danni gravi all’aereo. La dinamica dell’evento e eventuali dettagli sul guasto sono ancora in fase di approfondimento.

Un Airbus A220-300 della compagnia Croatia Airlines, con a bordo 130 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, è uscito di pista all’aeroporto di Spalato, in Croazia, dopo che i piloti hanno interrotto improvvisamente la manovra di decollo. Il velivolo era in fase di allineamento e accelerazione per operare il volo diretto a Francoforte, in Germania, quando l’equipaggio ha abortito la partenza arrestando la corsa ai margini del tracciato asfaltato. Le dichiarazioni della compagnia e l’evacuazione. L’incidente si è risolto senza conseguenze fisiche per le persone a bordo. A confermarlo è stata la stessa compagnia aerea tramite un comunicato ufficiale diffuso poco dopo i fatti: “ Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono illesi e nessuno è rimasto ferito “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aereo con 130 passeggeri a bordo esce di pista durante il decollo in Coroazia: i piloti lanciano l’emergenza, ipotesi di un guasto al motore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salvataggio pilota Iran, le immagini dei due C-130 USA: è giallo sulla distruzione dei velivoli

Sullo stesso argomento

Aereo della Croatia Arilines con 130 persone a bordo esce di pista a SpalatoUn volo della Croatia Airlines con a bordo 130 persone è uscito fuori pista a Spalato.

Motore dell’aereo esplode durante il decollo: paura per 380 passeggeri di un Airbus della Delta – VideoIl motore sinistro di un aereo è esploso, producendo fiamme, durante la fase di decollo.

Aereo della Croatia Arilines con 130 persone a bordo esce di pista a SpalatoUn volo della Croatia Airlines con a bordo 130 persone è uscito fuori pista a Spalato. I motivi dietro il guasto sono ancora in corso di accertamento, mentre i passeggeri sono scesi sani e salvi. Aggi ... fanpage.it

Airbus con 130 passeggeri esce di pista durante il decollo in CroaziaUn Airbus A220-300 della Croatia Airlines, con 130 passeggeri a bordo, è uscito di pista all'aeroporto di Spalato, in Croazia, dopo che i piloti hanno deciso di interrompere il decollo in conformità ... tg24.sky.it