La quinta gara del campionato si avvicina in un momento di tensione per la scuderia, che si trova a dover ottenere un risultato positivo per mantenere la posizione in classifica. La squadra affronta un percorso caratterizzato da piloti insoddisfatti e rivali che si avvicinano, puntando a migliorare le proprie prestazioni. La sfida si preannuncia impegnativa, con i team che preparano strategie per affrontare le condizioni del circuito canadese.

Il Canada, storicamente, evoca dolci ricordi alla Ferrari. Evoca, per esempio, Gilles Villeneuve, probabilmente il pilota più amato da Enzo Ferrari. Evoca le 12 vittorie complessive in Formula 1, che fanno del Cavallino il secondo team più vincente nel Paese nordamericano dietro la McLaren. Quest’anno, però, Montreal evoca anche una pressione crescente: la necessità di una svolta sul piano dei risultati. Siamo soltanto alla quinta gara del campionato, ma dopo il GP di Miami la Rossa non può sentirsi tranquilla: la stagione ha preso una piega tutt’altro che incoraggiante. A Montreal, del resto, l’ultimo successo Ferrari risale al 2018, firmato da Sebastian Vettel.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Macchina, piloti inquieti, rivali in crescita: Ferrari sotto pressione verso il Canada

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